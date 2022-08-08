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Крыховяк объяснил, почему решил воспользоваться правилом ФИФА и покинул РПЛ на один сезон

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Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, арендованный «Аль-Шабабом», высказался об обстоятельствах своего ухода из российской команды.
Крыховяк объяснил, почему решил воспользоваться правилом ФИФА и покинул РПЛ на один сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Newspix

«В Краснодаре я чувствовал себя очень хорошо, спортивные планы были великолепны. Руководители «Краснодара» хотели, чтобы я остался, и другого варианта не рассматривали. Как только УЕФА дал добро на возможность ухода в аренду, наши переговоры, по сути, закончились», — цитирует Крыховяка SportoweFakty.

По его словам, он не мог разорвать контракт с российским клубом из-за того, что расторжение повлекло бы за собой огромные штрафы.

«В марте, когда мы искали для меня запасной вариант и появилось предложение, я был готов играть за 10% от того, что у меня было в «Краснодаре». Я просто хотел играть, чтобы подготовиться к матчам плей-офф за сборную», — добавил футболист.

9 июля стало известно, что футболист воспользовался разрешением ФИФА и на сезон покинул чемпионат России. Крыховяк продолжит карьеру в клубе «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, который подписал с игроком сборной Польши контракт сроком на один год.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Крыховяк поддержал решение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса продолжить карьеру в России.

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