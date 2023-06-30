Бывший футболист «Реала» Бэйл получил орден Британской империи
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«Для меня огромная честь получить орден Британской империи. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал Бэйл в Twitter.
Орден 33-летнему валлийцу вручил принц Уэльский Уильям. На церемонии вручения также присутствовала жена полузащитника Эмма Рис-Джонс.
В январе 2023 года Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста. После ухода из футбола он начал карьеру профессионального гольфиста.
Ранее Бэйл заявил, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси понравится в главной футбольной лиге Северной Америки — MLS.