Бывший футболист «Реала» Бэйл получил орден Британской империи

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что получил орден Британской империи.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал Бэйл в Twitter.

Орден 33-летнему валлийцу вручил принц Уэльский Уильям. На церемонии вручения также присутствовала жена полузащитника Эмма Рис-Джонс.

В январе 2023 года Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста. После ухода из футбола он начал карьеру профессионального гольфиста.

Ранее Бэйл заявил, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси понравится в главной футбольной лиге Северной Америки — MLS.