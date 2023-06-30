Симашев — о шестом номере драфта НХЛ: до сих пор в шоке
«Вижу, выходит «Аризона», а я с ними много общался в течение сезона и понимаю, что меня выбирают. Через несколько секунд слышу своё имя. До сих пор в шоке, это трудно осознать, что шестой номер. Не думал, что буду так высоко выбран», — цитирует Симашева «Матч ТВ».
Симашев был выбран клубом «Аризона Койотс» под шестым номером и по этому показателю стал первым из россиян, обогнав 18-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова (седьмой, «Филадельфия Флайерз»).
18-летний Симашев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге сезона-2022/23 за «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.
Канадский форвард Коннор Бедард был выбран под первым номером. Его взял «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее агент Симашева рассказал о реакции игрока, ставшего лучшим россиянином на драфте НХЛ.