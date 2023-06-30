Симашев — о шестом номере драфта НХЛ: до сих пор в шоке

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев признался, что уже второй день не может полностью осознать неожиданно ранний выбор на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Вижу, выходит «Аризона», а я с ними много общался в течение сезона и понимаю, что меня выбирают. Через несколько секунд слышу своё имя. До сих пор в шоке, это трудно осознать, что шестой номер. Не думал, что буду так высоко выбран», — цитирует Симашева «Матч ТВ».

Симашев был выбран клубом «Аризона Койотс» под шестым номером и по этому показателю стал первым из россиян, обогнав 18-летнего нападающего СКА Матвея Мичкова (седьмой, «Филадельфия Флайерз»).

18-летний Симашев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге сезона-2022/23 за «Локомотив». Защитник принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и не набрал очков.

Канадский форвард Коннор Бедард был выбран под первым номером. Его взял «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее агент Симашева рассказал о реакции игрока, ставшего лучшим россиянином на драфте НХЛ.