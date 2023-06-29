Каменский: Бриер и Джонс дадут Мичкову большой шанс показать себя в «Филадельфии»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал о перспективах Матвея Мичкова в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз», который выбрал россиянина на драфте под общим седьмым номером.

«Матвей Мичков и «Филадельфия Флайерз» теперь вместе. Они не смогли отказаться от такого талантливого хоккеиста. Подойдёт ли он им по стилю игры? Думаю, да. Потому что такие люди, как Дэниел Бриер и Кит Джонс, делают выбор с умом. Я хорошо знаком с этими хоккеистами. К тому же мы вместе с Китом играли за «Колорадо Эвеланш». Он очень хорошо разбирается в хоккее и в таких тонкостях.



Можно рассуждать на тему того, что у «Флайерз» с россиянами натянутые отношения. Что мало кто смог заиграть в составе этой команды. Но современный хоккей не стоит на месте, и стиль всех клубов НХЛ приблизительно одинаковый, правила игры за эти годы подравнялись. Тем более что в «Филадельфии» теперь новое руководство. А это всегда шаг к чему-то новому.



Так что лёд покажет, чего добьётся Мичков в НХЛ. Я думаю, ему предоставят большой шанс заявить о себе. На него рассчитывают. Надеюсь, он им воспользуется в полной мере. Судя по его интервью и эмоциям, у Матвея большое желание играть за «лётчиков», он даже поцеловал эмблему. Многие его за это осуждают. А я могу понять: для каждого молодого хоккеиста это большое достижение. Он имеет полное право радоваться этому событию», — сказал Каменский RT.

Ранее Каменский поделился впечатлениями от драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где клубами были выбраны четыре россиянина.