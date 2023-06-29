Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии
- AFP
- © JUSTIN TALLIS
Как сообщается на официальном сайте клуба, Канте вступит во владение 1 июля.
Уточняется, что «Эксельсиор Виртон» вылетел из второй лиги страны по итогам минувшего сезона.
В прошедшем сезоне Канте провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.
Ранее сообщалось, что Канте официально стал одноклубником Бензема по «Аль-Иттихаду».