Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте принял решение приобрести клуб «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона Бельгии.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Канте вступит во владение 1 июля.

Уточняется, что «Эксельсиор Виртон» вылетел из второй лиги страны по итогам минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Канте провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что Канте официально стал одноклубником Бензема по «Аль-Иттихаду».