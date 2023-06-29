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Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии

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Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте принял решение приобрести клуб «Эксельсиор Виртон» из третьего дивизиона Бельгии.
Канте купил клуб третьего дивизиона Бельгии
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

Как сообщается на официальном сайте клуба, Канте вступит во владение 1 июля.

Уточняется, что «Эксельсиор Виртон» вылетел из второй лиги страны по итогам минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Канте провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Ранее сообщалось, что Канте официально стал одноклубником Бензема по «Аль-Иттихаду».

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