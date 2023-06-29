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Позднякова рассказал о разводе с уехавшим в США мужем

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Чемпионка Олимпийских игр в Токио саблистка София Позднякова высказалась о разводе с Константином Лохановым.
Позднякова рассказал о разводе с уехавшим в США мужем
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы очень долго обсуждали эту тему, я в какой-то день проснулась и поняла, что решение принято — не еду», — сказала Позднякова в интервью на YouTube-канале.

Она также подчеркнула, что остальные варианты с бывшим мужем не рассматривались. 

«Что касается чувств, любви — был момент, когда мы не понимали, куда деться. Придумывала, как стану общаться с родителями, как объяснять всё это папе. Он же меня просто из жизни вычеркнет», — добавила Позднякова.

София — дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. За Лоханова она вышла замуж в сентябре 2020 года. В 2022 году пара развелась. По информации «Матч ТВ», Лоханов уехал в США, чтобы стать тренером. 

Ранее Поздняков высказался о политике Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских атлетов.

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