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Эрика Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал квалификации Уимблдона

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Российские теннисистки Эрика Андреева и Диана Шнайдер не смогли пробиться в финал квалификации Уимблдона.
Эрика Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал квалификации Уимблдона
  • Gettyimages.ru

Андреева уступила украинке Даяне Ястремской со счётом 3:6, 4:6.

В другой встрече 1/2 финала Диана Шнайдер проиграла британке Анне Броган — 3:6, 6:7 (7:9).

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Аванесян проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона.

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