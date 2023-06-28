Эрика Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал квалификации Уимблдона
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Андреева уступила украинке Даяне Ястремской со счётом 3:6, 4:6.
В другой встрече 1/2 финала Диана Шнайдер проиграла британке Анне Броган — 3:6, 6:7 (7:9).
Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Аванесян проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона.