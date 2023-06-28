Аванесян проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона.

Россиянка уступила австралийке Сторм Хантер со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час и 49 минут.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Медведеву не грозят санкции со стороны Уимблдона из-за спонсорских контрактов.