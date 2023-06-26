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Медведеву не грозят санкции со стороны Уимблдона из-за спонсорских контрактов

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Лев Кассиль, агент Даниила Медведева, отреагировал на новость о новых запретах со стороны организаторов Уимблдона.
Медведеву не грозят санкции со стороны Уимблдона из-за спонсорских контрактов
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«В случае если от российских теннисистов потребуют разорвать соглашения, то нашим клиентам это не грозит — у них нет контрактов со спонсорами, которые находятся под санкциями», — цитирует Кассиля Sport24.

По информации СМИ, от россиян потребовали разорвать спонсорские контракты с компаниями, находящимися под экономическими санкциями Великобритании. 

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Истборне (Великобритания).

 

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