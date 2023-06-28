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Плавательная школа имени олимпийского чемпиона Попова может быть открыта в Екатеринбурге

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Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил открыть плавательную школу в Екатеринбурге имени спортсмена.
Плавательная школа имени олимпийского чемпиона Попова может быть открыта в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

«Да. Для меня это стало полной неожиданностью, если честно», — заявил Попов RT.

По словам бывшего члена Международного олимпийского комитета, открытие школы наложит на него большие обязательства.

«Это прежде всего качество. В подготовке спортсменов, в тренерских кадрах, в результате. Мне, не скрою, было бы очень интересно реализовать такой проект. Когда губернатор поднял эту тему, я даже подумал, что это хорошая возможность как бы вернуться к тому, что когда-то дало путёвку в жизнь мне самому. Видимо, пришло время», — добавил Попов.

Он дал понять, что Куйвашев «крайне заинтересован в том, чтобы в новом спортивном комплексе проводились серьёзные спортивные мероприятия».

«В этом наши с ним позиции сходятся. Так что поддержка будет», — заключил Попов.

Ранее Попов сравнил новый бассейн в Екатеринбурге с сиднейским Aquatic Centre.

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