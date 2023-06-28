Попов сравнил новый бассейн в Екатеринбурге с сиднейским Aquatic Centre

Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает, что новый бассейн в Екатеринбурге практически не уступает по техническим характеристикам сиднейскому Aquatic Centre.

«Бассейн действительно очень красивый и функциональный. Впервые я был в нём в апреле, когда сооружение было открыто официально, сейчас приехал во второй раз и реально поражён увиденным. Навскидку я бы сравнил этот комплекс разве что с сиднейским Aquatic Centre, где проходили Олимпийские игры в 2000-м. Таких сооружений в мире вообще не так много. Даже если вспомнить наиболее крупные турниры последних лет, большинство из них проходило в каких-то бассейнах-времянках. Здесь же предусмотрено абсолютно всё», — заявил Попов в интервью RT.

По его мнению, демонстрационная плавательная чаша полностью соответствует мировым стандартам по размерам, освещению и хронометражному оборудованию, имеет передвижной борт.

«Разминочная ванна тоже полноценная, 50-метровая, имеет десять дорожек. Про прыжковый бассейн не мне вам рассказывать, но она тоже сильно впечатляет. Думаю, в новом бассейне можно проводить любые соревнования, вплоть до чемпионата Европы. Плюс та инфраструктура, которая уже создана в городе под Универсиаду, соответствует самым высоким требованиям», — добавил бывший член Международного олимпийского комитета.

При этом, по словам Попова, для проведения мировых чемпионатов бассейн не очень подходит.

«Немножко маловата грузоподъёмность трибун. Международные требования по количеству зрителей для чемпионатов мира несколько выше», — заключил он.

Ранее Попов заявил, что всё происходящее с россиянами в мировом спорте выглядит диковато.