НХЛ объявила расписание регулярного чемпионата в сезоне-2023/24
В первой игре сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 10 октября. 11 октября «Питтсбург Пингвинз» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Вегас Голден Найтс» дома встретится с «Сиэтл Кракен».
Сезон будет состоять из 1 312 игр. С 1 по 4 февраля в лиге будет перерыв на Матч всех звёзд, а завершится регулярка 18 апреля.
«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флорида Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и стал победителем Кубка Стэнли. В составе «Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашёв.
Ранее девять российских хоккеистов оказались в списке претендентов на попадание в сборные сезона НХЛ.