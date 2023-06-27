НХЛ объявила расписание регулярного чемпионата в сезоне-2023/24

Стало известно, когда начнётся сезон-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первой игре сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду сыграет с «Нэшвилл Предаторз» 10 октября. 11 октября «Питтсбург Пингвинз» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Вегас Голден Найтс» дома встретится с «Сиэтл Кракен».

Сезон будет состоять из 1 312 игр. С 1 по 4 февраля в лиге будет перерыв на Матч всех звёзд, а завершится регулярка 18 апреля.

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флорида Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и стал победителем Кубка Стэнли. В составе «Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашёв.

Ранее девять российских хоккеистов оказались в списке претендентов на попадание в сборные сезона НХЛ.