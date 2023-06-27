Девять россиян вошли в список кандидатов на попадание в сборные сезона НХЛ

Девять российских хоккеистов оказались в списке претендентов на попадание в сборные сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в голосование за звание лучших левых нападающих попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Среди правых форвардов — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В состав лучших защитников сезона попал единственный россиянин — Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В числе лучших голкиперов сезона сразу четверо россиян: Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Напомним, что Кубок Стэнли в сезоне-2022/23 впервые в истории выиграл «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии обыграл «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что НХЛ увеличит потолок зарплат до $83,5 млн.