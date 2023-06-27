Девять россиян вошли в список кандидатов на попадание в сборные сезона НХЛ
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Как сообщается на официальном сайте НХЛ, в голосование за звание лучших левых нападающих попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Среди правых форвардов — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
В состав лучших защитников сезона попал единственный россиянин — Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
В числе лучших голкиперов сезона сразу четверо россиян: Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Напомним, что Кубок Стэнли в сезоне-2022/23 впервые в истории выиграл «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии обыграл «Флорида Пантерз».
Ранее сообщалось, что НХЛ увеличит потолок зарплат до $83,5 млн.