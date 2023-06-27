Муж фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
- РИА Новости
«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео.
Экс-фигурист Владислав Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Спортсмен проходил подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. По информации СМИ, муж Липницкой проходит службу в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева будет вынуждена пропустить около десяти дней из-за травмы.