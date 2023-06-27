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Муж фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

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Муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко, приехал в отпуск из зоны СВО.
Муж фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
  • РИА Новости

«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео. 

Экс-фигурист Владислав Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Спортсмен проходил подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. По информации СМИ, муж Липницкой проходит службу в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева будет вынуждена пропустить около десяти дней из-за травмы. 

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