Муж фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко, приехал в отпуск из зоны СВО.

«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео.

Экс-фигурист Владислав Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Спортсмен проходил подготовку на полигоне в подмосковном Алабино. По информации СМИ, муж Липницкой проходит службу в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева будет вынуждена пропустить около десяти дней из-за травмы.