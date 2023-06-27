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Источник: у Акатьевой возник риск стрессового перелома

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Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева будет вынуждена пропустить около десяти дней из-за травмы.
Источник: у Акатьевой возник риск стрессового перелома
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Фигуристке сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней, сообщает ТАСС. 

Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки. 

Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.

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