Источник: у Акатьевой возник риск стрессового перелома

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева будет вынуждена пропустить около десяти дней из-за травмы.

Фигуристке сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней, сообщает ТАСС.

Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.

Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.