Источник: у Акатьевой возник риск стрессового перелома
- РИА Новости
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Фигуристке сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней, сообщает ТАСС.
Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.
Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.