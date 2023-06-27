Форвард «Ростова» Турищев: даже когда Карпин ругается, это максимально по делу

Нападающий «Ростова» Максим Турищев высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Большую роль при переходе в «Ростов» сыграло то, что командой руководил Карпин. У него уникальная харизма, на мой взгляд. Только положительные впечатления о работе с ним. На первом месте у него дисциплина. Но даже если он ругается, то это максимально по делу», — цитирует Турищева «Матч ТВ».

17 июня 21-летний футболист вернулся в «Ростов» из аренды в «Торпедо». Нападающий перешёл в столичную команду летом 2022 года и отметился двумя результативными передачами в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Турищева с ростовским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс.

Ранее Турищев рассказал, почему ему не удалось перейти в «Аякс».