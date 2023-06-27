Нападающий «Ростова» Турищев рассказал об интересе со стороны «Аякса»

Нападающий «Ростова» Максим Турищев рассказал, почему ему не удалось перейти в «Аякс».

«Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году. За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодёжной команды. Обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода, но коронавирус в 2020 году подпортил мне планы», — цитирует Турищева «Матч ТВ».

17 июня 21-летний футболист вернулся в «Ростов» из аренды в «Торпедо». Нападающий перешёл в столичную команду летом 2022 года и отметился двумя результативными передачами в 25 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Контракт Турищева с ростовским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс.

Ранее «Ростов» нанёс поражение «Форте» в контрольном матче.