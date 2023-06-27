Карпов: ПАОК предложил ЦСКА €4 млн за 60% прав на Чалова

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в ПАОКе.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, греческий клуб сделал ЦСКА официальное предложение о покупке 25-летнего нападающего.

По информации источника, ПАОК предложил €4 млн за 60% прав на Чалова. В случае перепродажи армейский клуб получит 40% от прибыли.

Уточняется, что в ЦСКА не впечатлены данным предложением.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее в «Марселе» опровергли информацию об интересе к Чалову.