В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Чалову

Спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта высказался об интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«У нас нет вообще никакого интереса к Чалову», — цитирует Рибалту Sport24.

Как сообщает Le Petit OM, клуб может сделать предложение в ближайшее время.

Уточняется, что агент форварда, Кристиан Эмиле, работает в той же компании, что и президент «Марселя» Пабло Лонгория.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Зделар надеется, что Фёдор Чалов останется в ЦСКА.