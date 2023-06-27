Хусаинов: надеюсь, назначение Чакыра пойдёт на пользу ЭСК

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение по поводу вхождения экс-арбитра Джюнейта Чакыра в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза.

«Джюнейт Чакыр мне импонирует. Он всегда был очень принципиальным арбитром, я его прекрасно помню по матчам Лиги чемпионов, особенно игры с участием английских клубов. Я бы его назвал несгибаемым судьёй, потому что он достойно работал и смог достойно уйти. В определённых кругах сказали бы, что у него большие яйца.



Но важно отметить, что если ты был прекрасным арбитром, то это не значит, что ты справишься с более высокой и ответственной должностью. В ЭСК у него будет ещё больше моментов, когда следует проявить характер. Так что, надеюсь, он принесёт пользу нашему судейству», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов выразил уверенность, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС.