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Хусаинов: надеюсь, назначение Чакыра пойдёт на пользу ЭСК

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Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение по поводу вхождения экс-арбитра Джюнейта Чакыра в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза.
Хусаинов: надеюсь, назначение Чакыра пойдёт на пользу ЭСК
  • AFP
  • © Ronny Hartmann

«Джюнейт Чакыр мне импонирует. Он всегда был очень принципиальным арбитром, я его прекрасно помню по матчам Лиги чемпионов, особенно игры с участием английских клубов. Я бы его назвал несгибаемым судьёй, потому что он достойно работал и смог достойно уйти. В определённых кругах сказали бы, что у него большие яйца.

Но важно отметить, что если ты был прекрасным арбитром, то это не значит, что ты справишься с более высокой и ответственной должностью. В ЭСК у него будет ещё больше моментов, когда следует проявить характер. Так что, надеюсь, он принесёт пользу нашему судейству», — заявил Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов выразил уверенность, что Мажич не справится с должностью главы департамента РФС.

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