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Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана Седов умер в возрасте 35 лет

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Ушёл из жизни чемпион мира и четырёхкратный чемпион Казахстана Владимир Седов, дисквалифицированный за допинг.
Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана Седов умер в возрасте 35 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Nurkiewicz

Тело спортсмена было обнаружено дома — в селе Достык Каратальского района.

Уточняется, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Помимо того, что Седов выиграл золото на мировом первенстве в 2009 году, он являлся двукратным чемпионом Азии (в 2009 и 2016 годах).

Ранее стало известно, что бывший футболист «Рубина» умер в возрасте 45 лет от остановки сердца.

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