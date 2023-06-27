Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана Седов умер в возрасте 35 лет

Ушёл из жизни чемпион мира и четырёхкратный чемпион Казахстана Владимир Седов, дисквалифицированный за допинг.

Тело спортсмена было обнаружено дома — в селе Достык Каратальского района.

Уточняется, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Помимо того, что Седов выиграл золото на мировом первенстве в 2009 году, он являлся двукратным чемпионом Азии (в 2009 и 2016 годах).

Ранее стало известно, что бывший футболист «Рубина» умер в возрасте 45 лет от остановки сердца.