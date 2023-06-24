Бывший футболист «Рубина» умер в возрасте 45 лет от остановки сердца

Ушёл из жизни бывший нападающий казанского «Рубина» Седрик Руссель.

Футболист умер в возрасте 45 лет от остановки сердца, сообщает dhnet.be.

Уточняется, что у Русселя случился сердечный приступ на террасе кафе в бельгийском городе Монс.

Бывший форвард сборной Бельгии в шести матчах за «Рубин» в 2004 году забил один мяч. Он также выступал за английские «Вулверхэмптон» и «Ковентри», бельгийские «Гент» и «Генк».

Ранее «Торпедо» сообщило о кончине члена совета директоров клуба Анатолия Ходоровского.