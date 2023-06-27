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Ромеро: в «Барселоне» финансовый крах, у клуба нет денег ни на что

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Каталонская «Барселона», являющаяся чемпионом Испании, в настоящий момент находится в финансовой яме.
Ромеро: в «Барселоне» финансовый крах, у клуба нет денег ни на что
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

По информации журналиста Жерара Ромеро, у клуба нет свободных денег для подписания игроков, а также команда сильно ограничена в свободных средствах фонда и почти не имеет возможности зарегистрировать ни одну новую сделку.

Отмечается, что в ближайшее время совет директоров проведёт собрание, на котором будут обсуждаться финансовые сложности клуба.

Напомним, что «Барселона» выиграла чемпионат Испании в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» и Хави возникли разногласия при подписании контракта.

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