Соболенко рассказала, как её довёл до слёз украинский тренер
- Gettyimages.ru
- © Tim Clayton - Corbis
Спортсменка рассказала L'Équipe, что однажды тренер украинской теннисистки сказал ей: «Я рад, что ты проиграла». Соболенко призналась, что после этих слов она плакала, как ребёнок.
Белоруска является действующей чемпионкой Australian Open — 2023. Это была её первая победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Ранее Дарья Касаткина заявила, что уважает решение украинцев не пожимать руку россиянам.