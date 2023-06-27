Соболенко рассказала, как её довёл до слёз украинский тренер

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что попала в неприятную историю по вине украинского тренера.

Спортсменка рассказала L'Équipe, что однажды тренер украинской теннисистки сказал ей: «Я рад, что ты проиграла». Соболенко призналась, что после этих слов она плакала, как ребёнок.

Белоруска является действующей чемпионкой Australian Open — 2023. Это была её первая победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее Дарья Касаткина заявила, что уважает решение украинцев не пожимать руку россиянам.