Касаткина заявила, что уважает решение украинцев не пожимать руку россиянам
«Позиция игроков из Украины довольно чёткая, и мы должны её принимать и уважать. Мы должны это делать, и фанаты тоже обязаны это принять», — сказала Касаткина после матча.
Россиянка переиграла украинку со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. В следующем круге Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
После окончания встречи спортсменки не стали пожимать друг другу руки.
Ранее Анна Дмитриева назвала игру первой ракетки России Касаткиной невыразительной.