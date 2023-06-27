Касаткина заявила, что уважает решение украинцев не пожимать руку россиянам

Российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на отказ украинки Ангелины Калининой не обмениваться рукопожатиями после матча первого круга турнира в Истборне (Великобритания).

«Позиция игроков из Украины довольно чёткая, и мы должны её принимать и уважать. Мы должны это делать, и фанаты тоже обязаны это принять», — сказала Касаткина после матча.

Россиянка переиграла украинку со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. В следующем круге Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

После окончания встречи спортсменки не стали пожимать друг другу руки.

Ранее Анна Дмитриева назвала игру первой ракетки России Касаткиной невыразительной.