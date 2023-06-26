Дмитриева назвала игру первой ракетки России Касаткиной невыразительной
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«Дарья в этом году выглядит настолько невыразительно, что даже не всегда пристально за ней слежу. Нет ощущения, что она ставит перед собой какие-то цели. Пока её игра не даёт особых поводов для оптимизма», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.
26 июня Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Истборне (Великобритания). Россиянка переиграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
В следующем круге Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Ранее Касаткина и Калинина решили отказаться от рукопожатия после игры.