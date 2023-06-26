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Дмитриева назвала игру первой ракетки России Касаткиной невыразительной

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Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева отметила, что российская теннисистка Дарья Касаткина в текущем сезоне играет ниже своих возможностей.
Дмитриева назвала игру первой ракетки России Касаткиной невыразительной
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/DPPI/IPA Sport

«Дарья в этом году выглядит настолько невыразительно, что даже не всегда пристально за ней слежу. Нет ощущения, что она ставит перед собой какие-то цели. Пока её игра не даёт особых поводов для оптимизма», — цитирует Дмитриеву РИА Новости

26 июня Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Истборне (Великобритания). Россиянка переиграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

В следующем круге Касаткина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее Касаткина и Калинина решили отказаться от рукопожатия после игры.

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