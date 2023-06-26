Упавший с лошади вратарь ПСЖ Рико начал говорить
«Серхио разговаривает. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы, память отличная», — цитирует жену футболиста Альбу Сильву L'Équipe.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца с серьёзной черепно-мозговой травмой доставили в больницу на вертолёте.
7 июня стало известно, что врачи полностью прекратили давать голкиперу успокоительные препараты и оценили его состояние как стабильное.
Ранее сообщалось, что Рико переведён из реанимации в обычную палату.