Футболистки сборной России проведут два товарищеских матча против китаянок

Женская сборная России по футболу отправилась на сбор в Китае, где сыграет два товарищеских матча с местной национальной командой.

«В июне получили предложение от сборной Китая провести два товарищеских матча. Очень интересно сыграть с соперником такого высокого уровня. Сейчас китайская команда готовится к участию в ЧМ-2023, поэтому матчи пройдут в закрытом режиме», — говорится в заявлении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

С китайской командой россиянки встретятся 1 и 4 июля. Всего на сбор главный тренер сборной России Юрий Красножан взял 23 футболистки, которые уже вылетели в Китай прямым рейсом в ночь на 26 июня. Сбор пройдёт в Циндао с 26 июня по 6 июля.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза назвал несправедливым решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.