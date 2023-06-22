Футбольный агент Барбоза: политические элиты Европы не отделяют политику от спорта

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает несправедливым решение отстранить российский сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

«Изоляция — яркий пример того, как политические элиты Европы не отделяют политику от спорта. Считаю, что отстранение россиян несправедливо со спортивной точки зрения. Надеюсь, что клубы из России в ближайшее время вернутся в еврокубки, а УЕФА и ФИФА поспособствуют этому», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что отстранение российских команд и сборных от международных турниров — политическое решение.

«Естественно, российский футбол страдает от этого... Все в мире любят футбол, независимо от того, где они живут», — добавил Барбоза.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в ФИФА и УЕФА выразили надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.