Goal: «Реал» оставляет футболку с девятым номером для Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, «Реал» оставляет футболку с девятым номером для нападающего.

По информации источника, сделка между ПСЖ и «Реалом» тоже очень близка, мадридский клуб заплатит более €200 млн.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены, что смогут подписать Мбаппе в течение двух недель.