Российский теннисист Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой

Российский теннисист Павел Котов не сможет принять участие в Уимблдоне из-за проблем с визой.

Как сообщает официальный сайт травяного турнира Большого шлема, место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов снялся с Уимблдона.