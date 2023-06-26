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Российский теннисист Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой

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Российский теннисист Павел Котов не сможет принять участие в Уимблдоне из-за проблем с визой.
Российский теннисист Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

Как сообщает официальный сайт травяного турнира Большого шлема, место россиянина в сетке займёт аргентинец Хуан Пабло Фикович.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов снялся с Уимблдона.

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