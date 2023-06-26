Захарян: я не встречался с представителями Федерации футбола Армении
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- © Edgar Breshchanov
«Слетал отдохнуть в Армению. Всё хорошо, перезагрузился. Встречался ли с представителями Федерации футбола Армении? Нет. На матче сборной тоже не был. Нормальный отдых, успел даже устать от отдыха», — цитирует игрока «Чемпионат».
Напомним, что Захарян является гражданином России. Он уже был заигран в российской сборной, поэтому у него нет возможности перейти в команду Армении.
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее в Армении отказались комментировать возможную встречу Захаряна с ФФА.