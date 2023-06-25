Артета на слухи о переходе в ПСЖ заявил, что он счастлив в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Пари Сен-Жермен».

«Я могу только сказать, что счастлив в «Арсенале». Я чувствую, что меня любят и ценят наши владельцы. У меня много дел в этом клубе. Я счастлив и безмерно благодарен за то, что нахожусь тут», — цитирует Артету Daily Mail.

ПСЖ расторг контракт с Кристофом Галтье, который был рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего француза парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок страны, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Артета взял на себя ответственность за поражение в чемпионской гонке АПЛ.