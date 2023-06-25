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СЭ: «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием Полоза

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Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в турецком футбольном клубе «Фатих Карагюмрюк».
СЭ: «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием Полоза
  • Gettyimages.ru

Стамбульская команда рассматривает вариант трансфера 31-летнего российского форварда, сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

13 июня форвард ушёл из «Ростова». Футболист выступал за ростовскую команду с 2012 по 2017 год, а затем вернулся в клуб в 2020 году. Всего форвард провёл за клуб 242 матча и забил 58 мячей.

В составе «Ростова» Полоз становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а также обладателем серебряных медалей чемпионата страны в сезоне-2015/16.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к нападающему Николаю Комличенко.

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