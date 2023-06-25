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Бублик оценил победу над Рублёвым в финале турнира в Галле

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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу в финале турнира категории ATP 500 в немецком Галле над россиянином Андреем Рублёвым.
Бублик оценил победу над Рублёвым в финале турнира в Галле
  • Gettyimages.ru

«Это очень многое значит для меня. Я испытывал трудности на протяжении полугода, и теперь, получив эту награду, я не воспринимаю её как должное. Это результат тяжёлой работы. Я даже представить себе не мог, что выиграю этот турнир, и я очень, очень счастлив», — сказал Бублик.

Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублёв сделал 11 подач навылет и две двойные ошибки. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету казахстанца 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее Андрей Ольховский назвал причину поражения Рублёва в финале турнира в Галле.

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