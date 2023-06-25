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Ханю представил новую программу на шоу в Японии

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступил с новой программой на шоу Fantasy on Ice в Японии.
Ханю представил новую программу на шоу в Японии
  • Gettyimages.ru

Новый номер японца поставлен под песню Glamorous Sky Мики Накашимы. 

Ханю объявил о завершении карьеры 19 июля на специальной пресс-конференции в Токио. На счету фигуриста золото зимних Игр 2014 года в Сочи, а также Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.

На Играх-2022 в Пекине Ханю занял четвёртое место. В произвольной программе он попытался исполнить четверной аксель, но упал во время приземления. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

Ранее Алексей Мишин заявил, что завершивший карьеру Ханю навсегда останется в его сердце.

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