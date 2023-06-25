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Президент «Урала» — о Кубке России: попалась сильная группа, но со всеми можно играть

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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России сезона-2023/24.
Президент «Урала» — о Кубке России: попалась сильная группа, но со всеми можно играть
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«Нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть. Наша цель — показывать красивый футбол и тем самым понравиться болельщикам», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

По итогам жеребьёвки «Урал» попал в группу В. Соперниками екатеринбуржцев станут «Ростов», «Локомотив» и «Рубин».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожникам повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.

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