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Месси заявил, что его не интересуют индивидуальные рекорды

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что для него не имеют значения индивидуальные рекорды.
Месси заявил, что его не интересуют индивидуальные рекорды
  • Gettyimages.ru
  • © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

«На данном этапе моей карьеры я мало или совсем не забочусь о них. Просто хочу чего то добиться на уровне клуба и сборной», — приводит слова Месси RMC Sport со ссылкой на beIN Sport.

36-летний аргентинец выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды, забив семь мячей и отдав три результативные передачи в семи матчах.

После завершения сезона-2022/23 Месси объявил, что перейдёт в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее Месси признал, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.

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