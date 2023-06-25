Месси заявил, что его не интересуют индивидуальные рекорды
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«На данном этапе моей карьеры я мало или совсем не забочусь о них. Просто хочу чего то добиться на уровне клуба и сборной», — приводит слова Месси RMC Sport со ссылкой на beIN Sport.
36-летний аргентинец выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды, забив семь мячей и отдав три результативные передачи в семи матчах.
После завершения сезона-2022/23 Месси объявил, что перейдёт в «Интер Майами» на правах свободного агента.
Ранее Месси признал, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.