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Месси: мне 36 лет, и я уже не тот футболист, который был в «Барселоне»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признал, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.
Месси: мне 36 лет, и я уже не тот футболист, который был в «Барселоне»
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«Мне 36 лет, и я уже не тот футболист, который был в «Барселоне». Для меня важную роль сыграл чемпионат мира в 2022 году. Для всех игроков был необычный сезон. Одни футболисты вернулись в клубы позже, как аргентинцы, другие взяли дополнительный отпуск, некоторые получили повреждения», — приводит слова Месси RMC Sport со ссылкой на beIN Sport.

По словам нападающего, то, что чемпионат мира 2022 года прошёл в середине сезона, сыграло важную роль и повлияло на планы «Пари Сен-Жермен».

«Чемпионат мира влияет на многие вещи. Я не оправдываюсь, потому что много кто выступал в Катаре, но в целом турнир повлиял на уровень игры в Лиге 1 и в Лиге чемпионов. Мы все вернулись другими, пускай по разным причинам», — сказал он.

36-летний аргентинец выиграл турнир в Катаре в составе национальной команды, забив семь мячей и отдав три результативные передачи в семи матчах.

С 2021 по 2023 год нападающий выступал за «Пари Сен-Жермен». Вместе с парижским клубом он дважды выиграл Лигу 1 и стал обладателем Суперкубка Франции.

После завершения сезона-2022/23 Месси объявил, что перейдёт в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее Месси заявил, что его адаптация в ПСЖ получилась тяжёлой.

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