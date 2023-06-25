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Дацюк и Фёдоров вошли в двадцатку лучших выборов на драфте в истории НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших драфт-пиков за всю историю ассоциации.
Дацюк и Фёдоров вошли в двадцатку лучших выборов на драфте в истории НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

В первую двадцатку списка, сформированного авторами и редакторами сайта НХЛ, были включены бывшие нападающие «Детройт Ред Уингз» россияне Павел Дацюк и Сергей Фёдоров.

Дацюк был выбран на драфте НХЛ — 1998 в шестом раунде под общим 171-м номером и занял 13-е место в рейтинге. Фёдоров, выбранный в 1989 году в чётвертом раунде под общим 74-м номером, — 19-й.

Возглавил список экс-защитник «Детройт Ред Уингз» швед Никлас Лидстрём.

Ранее сообщалось, что НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году.

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