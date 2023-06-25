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Носков: в новом сезоне РПЛ точно хотел бы пробиться в основу ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Егор Носков дал понять, что уже готов серьёзно конкурировать за место в основном составе армейской команды.

«На данный момент я точно хотел бы пробиться в основной состав ЦСКА, сделав всё, что от меня зависит. Думаю, что со всеми можно конкурировать. Сложно, но, мне кажется, возможно завоевать регулярный выход на замену», — цитирует Носкова «Матч ТВ».

По мнению 20-летнего футболиста, он провёл положительно вторую часть сезона за исключением того отрезка, который пропустил из-за болезни.

«Этот момент немного подкосил, выбил из колеи. Мог бы концовку сезона провести получше, но, в целом, задачи, которые я себе ставил, на 80% выполнил», — добавил защитник.

Носков является воспитанником ЦСКА. Футболист дебютировал за основную команду 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи» (0:2).

Ранее Носков заявил, что голкиперу Игорю Акинфееву не стоит завершать карьеру профессионального футболиста.

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