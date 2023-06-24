Ветеран «Зенита» Цветков: «Спартак» на старте нового сезона РПЛ получил преимущество

Серебряный призёр чемпионата России по футболу в составе петербургского «Зенита» Валерий Цветков считает, что у московского «Спартака» лёгкий календарь в начале сезона-2023/24.

«Спартак» в дебюте получает некоторое преимущество. Нынешний старт — больший плюс для «Спартака», особенно если учесть, что «Зенит» стал чемпионом досрочно», — цитирует Цветкова «Матч ТВ».

По его словам, когда был опубликован календарь в прошлом году, было мнение, что «Зениту» на финише постелили «красную дорожку» матчами с «Факелом», «Сочи», «Оренбургом».

Красно-белые на старте чемпионата сыграют дома с «Оренбургом» и калининградской «Балтикой». Сине-бело-голубые встретятся на выезде с нижегородским «Пари НН» и «Ростовом». В пятом туре «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом в Москве.

Ранее РПЛ опубликовала календарь на сезон-2023/24.