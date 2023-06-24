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Marca: «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника ПСЖ Хакими

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«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими.
Marca: «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника ПСЖ Хакими
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, «горожане» изучают возможность приобретения 24-летнего марокканца по просьбе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

По информации источника, английский клуб готов заплатить крупную сумму за защитника.

В прошедшем сезоне Хакими забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться летом.

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