Marca: «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника ПСЖ Хакими
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Как сообщает Marca, «горожане» изучают возможность приобретения 24-летнего марокканца по просьбе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
По информации источника, английский клуб готов заплатить крупную сумму за защитника.
В прошедшем сезоне Хакими забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться летом.