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Sky Germany: Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала полузащитника «Барселоны» Де Йонга

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перейти в «Баварию».
Sky Germany: Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала полузащитника «Барселоны» Де Йонга
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Germany, главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель является поклонником таланта голландца, поэтому предложил «Баварии» подписать игрока. 

25-летний де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В текущем сезоне нидерландец провёл 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» контактирует с Кейном о возможном трансфере.

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