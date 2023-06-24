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Анкалаев может провести следующий бой на турнире UFC в Абу-Даби

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Сухраб Магомедов, тренер бойца UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева, рассказал, что его подопечный может выступить на турнире UFC в Абу-Даби.
Анкалаев может провести следующий бой на турнире UFC в Абу-Даби
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«На словах говорят, что в октябре в Абу‑Даби. У нас сначала был разговор, что соперником может быть Уокер, потом его поменяли на кого‑то ещё. Даже не могу предположить, кто будет соперником. У нас просто были какие‑то разговоры, что дадут бой в июле, но уже мы не полетели. Теперь, наверное, на октябрь», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Напомним, что Хилл одержал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой на турнире UFC 283 и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Ранее Магомедов высказал мнение, что россиянин одолеет Джамала Хилла и Яна Блаховича за один вечер.

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