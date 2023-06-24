Тренер Анкалаева: Магомед может побить Блаховича и Хилла за один вечер

Сухраб Магомедов, тренер бойца UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева, высказал мнение, что россиянин одолеет Джамала Хилла и Яна Блаховича за один вечер.

«Сугубо моё личное мнение: если Магомед раскроет себя, то может... и два боя за вечер. Он побьёт и Хилла, и Блаховича за один вечер. Легко... Как он воспринимает Хилла? Я его не считаю чемпионом, и точно так же он его таковым не считает. Просто подвели человека, не знаю, почему так», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

Напомним, что Хилл одержал победу над бразильцем Гловером Тейшейрой на турнире UFC 283 и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Анкалаев стал вторым в рейтинге лучших полутяжеловесов UFC.