Пике считает, что американская концепция спорта лучше европейской

Бывший защитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике сравнил американскую концепцию спорта с европейской.

«Я считаю, что американская концепция спорта гораздо лучше европейской. В НБА 30 франшиз, и все они движутся в одном направлении, потому что у них одинаковые интересы», — приводит слова Пике Marca.

По его мнению, ещё одно преимущество США — потолок заработной платы.

«Уже некоторое время мы ждём финансового фейр-плей в Европе, но из-за политических проблем его не существует. Это означает, что такие команды, как «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», имеют огромные преимущества по известным причинам», — заявил он.

36-летний испанец выступал за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Также он играл за сборную Испании с 2009-го по 2018-й.

Ранее бывший защитник сборной Англии «Ливерпуля» Джейми Каррагер выступил против перехода звёзд футбола в клубы Саудовской Аравии.