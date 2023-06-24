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Васильев считает, что россиянам не надо ехать на Олимпиаду в Париже

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос о том, надо ли российским спортсменам отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Васильев считает, что россиянам не надо ехать на Олимпиаду в Париже
  • РИА Новости

«Да, и это будет абсолютно нормально. Я считаю, вообще не надо ехать на Олимпиаду. Там начнут засуживать российских спортсменов, там будут очевидные провокации. Вспомните Олимпиаду 1972 года в Мюнхене. А ведь тогда ситуация была намного лучше, чем сейчас. Так зачем же самим нарываться?» — приводит слова Васильева «Матч ТВ»

По его мнению, российские спортсмены, которые поедут на предстоящие соревнования самостоятельно, должны вернуть государству все деньги, которые были потрачены на их подготовку.

«Спортсмены, которые тренируются и готовятся за счёт государства, должны соблюдать корпоративную этику и слушать то, что им говорят. Может быть, это жёстко, но справедливо.

Если они поедут на Олимпиаду самостоятельно, вне рамок сборной России, то должны вернуть государству все деньги, которые были затрачены на их подготовку», — сказал он.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев выразил мнение, что МОК делает всё для бойкота Россией Олимпиады 2024 года.

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