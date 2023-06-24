Карпин сообщил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме
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«Изменений нет. Сбор проходит в штатном режиме. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
«Ростов» вышел из отпуска 21 июня. Команда проведёт сбор на своей базе до 15 июля.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Карпина набрали 53 очка и заняли четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что в Москве отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО.