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Карпин сообщил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о ходе сбора команды в связи с ситуацией в Ростове-на-Дону.
Карпин сообщил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме
  • Gettyimages.ru

«Изменений нет. Сбор проходит в штатном режиме. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

«Ростов» вышел из отпуска 21 июня. Команда проведёт сбор на своей базе до 15 июля.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Карпина набрали 53 очка и заняли четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в Москве отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО.

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