Агент Чистякова: Дмитрий намерен отработать контракт с «Зенитом»

Андрей Талаев, представитель защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявил, что футболист намерен отработать контракт с петербургской командой.

«У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

30 мая появилась информация, что «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Чистякова заявил, что интерес со стороны клубов к Чистякову есть, но предложений нет.