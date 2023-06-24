Агент Чистякова: Дмитрий намерен отработать контракт с «Зенитом»
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«У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
30 мая появилась информация, что «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Чистякова заявил, что интерес со стороны клубов к Чистякову есть, но предложений нет.